Informations pratiques

Nouaillé-Maupertuis

Soirée de l’Aubergiste A peu près Carmen + Les Polis Sont Acoustiques

1 Rue du Stade Nouaillé-Maupertuis Vienne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 19:30:00

fin : 2026-11-14 23:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Réservez votre table ! Les aubergistes du festival vous accueillent dans une ambiance cabaret pour vous faire partager deux coups de cœurs artistiques…

A peu près Carmen L’aventure rocambolesque d’une cheffe d’orchestre de renom et de ses musicien.ne.s, tout juste arrivé.e.s en Espagne pour la commémoration des 150 ans de l’opéra Carmen…Un moment de rire, de musique et de complicité ! Comique/participatif Dès 6 ans. Durée 50 min.

Entracte Service d’une petite dégustation maison . Puis, place à la musique avec Les Polis Sont Acoustiques Ça va ! [Nouveau spectacle] Les Polis, c’est un subtil combo de réveilleurs de conscience, d’illuminateurs de bonheur, d’agitateurs de zygomatiques, et d’étinceleurs de gambettes. Chanson. Tout public. Durée 1h30.

Une programmation de L’Arantelle dans le cadre du 35è festival à l’Auberge de la Grand’Route. .

1 Rue du Stade Nouaillé-Maupertuis 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Soirée de l’Aubergiste A peu près Carmen + Les Polis Sont Acoustiques

L’événement Soirée de l’Aubergiste A peu près Carmen + Les Polis Sont Acoustiques Nouaillé-Maupertuis a été mis à jour le 2026-08-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne