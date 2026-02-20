Soirée de présentation : D’Jazz Nevers Festival #40, La Maison, Nevers

Informations pratiques

Soirée de présentation : D’Jazz Nevers Festival #40 Vendredi 18 septembre, 20h00 La Maison Nièvre

Entrée libre, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00

Soirée de présentation du D’Jazz Nevers Festival

18 septembre 2026 – dès 20h à La Maison, Nevers.

Découvrez le programme de la semaine festive, pleine de jazz et de surprises qui vous attend du 7 au 14 novembre 2026 !

Après : Erik Truffaz ● Biréli Lagrène ● Marion Rampal ● Robinson Khoury ● Aruán Ortiz ● Airelle Besson ● Emile Parisien ● Yaron Herman ● Isaiah Collier ● Joëlle Léandre ● Mathias Lévy ● François Corneloup ● Eve Risser ● La Fanfare du Contrevent…

Programme complet et billetterie en ligne dès le 19 septembre sur bigbangjazz.com

Gratuit ● Entrée libre, sans réservation

Renseignements : 03 86 57 00 00

La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin – 58000 NEVERS Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « billetterie@bigbangjazz.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.bigbangjazz.com/fr/d-jazz-nevers-festival »}]

Rendez-vous le 18 septembre 2026 pour découvrir la programmation du D’Jazz Nevers Festival. présentation d’jazz nervers festival

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