Soirée de présentation : D’Jazz Nevers Festival #40, La Maison, Nevers
vendredi 18 septembre 2026 · La Maison · Nevers
Informations pratiques
Soirée de présentation : D’Jazz Nevers Festival #40 Vendredi 18 septembre, 20h00 La Maison Nièvre
Entrée libre, sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00
Soirée de présentation du D’Jazz Nevers Festival
18 septembre 2026 – dès 20h à La Maison, Nevers.
Découvrez le programme de la semaine festive, pleine de jazz et de surprises qui vous attend du 7 au 14 novembre 2026 !
Après : Erik Truffaz ● Biréli Lagrène ● Marion Rampal ● Robinson Khoury ● Aruán Ortiz ● Airelle Besson ● Emile Parisien ● Yaron Herman ● Isaiah Collier ● Joëlle Léandre ● Mathias Lévy ● François Corneloup ● Eve Risser ● La Fanfare du Contrevent…
Programme complet et billetterie en ligne dès le 19 septembre sur bigbangjazz.com
Gratuit ● Entrée libre, sans réservation
Renseignements : 03 86 57 00 00
La Maison 2 Boulevard Pierre de Coubertin – 58000 NEVERS Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « billetterie@bigbangjazz.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.bigbangjazz.com/fr/d-jazz-nevers-festival »}]
Rendez-vous le 18 septembre 2026 pour découvrir la programmation du D’Jazz Nevers Festival. présentation d’jazz nervers festival
Ateliers Rouge Poisson
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