Soirée de présentation Théâtre Municipal Sens

Informations pratiques

Sens

Soirée de présentation

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Une soirée entièrement dédiée à la présentation de notre saison. Extraits vidéo des spectacles, échanges avec des artistes programmés, fil rouge en musique…

Pour aller plus loin dans la découverte d’une saison pleine d’humour, d’émotions et de révélations.

Un catalogue vivant de spectacle vivant.

Pour toutes et tous. .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

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English : Soirée de présentation

L’événement Soirée de présentation Sens a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Sens et Sénonais