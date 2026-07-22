Soirée de présentation Théâtre Municipal Sens
samedi 26 septembre 2026 · Théâtre Municipal · Sens
Informations pratiques
Sens
Soirée de présentation
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Une soirée entièrement dédiée à la présentation de notre saison. Extraits vidéo des spectacles, échanges avec des artistes programmés, fil rouge en musique…
Pour aller plus loin dans la découverte d’une saison pleine d’humour, d’émotions et de révélations.
Un catalogue vivant de spectacle vivant.
Pour toutes et tous. .
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée de présentation
L’événement Soirée de présentation Sens a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Sens et Sénonais
À voir aussi à Sens (Yonne)
- Bal baroque avec Les Epopées Place de la République Sens 1 août 2026
- Exposition Les Petits Mythos Médiathèque La Ruche Sens 3 août 2026
- Concert de Beija Flor Ludo-médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens 4 août 2026
- Concert Garçon, la Note ! Mainlie Karma Le Plat d’Étain Sens 4 août 2026
- Visite nocturne Quartier des tanneurs On va vous faire la peau ! Sens 5 août 2026