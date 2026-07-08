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Soirée de rentrée au Mistral Palace Mistral Palace Valence

vendredi 2 octobre 2026 · Mistral Palace · Valence

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Mistral Palace
Adresse
12 rue Pasteur
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
12 12 12

Valence

Soirée de rentrée au Mistral Palace

Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02 20:30:00

Date(s) :
2026-10-02

C’est la rentrée, on se retrouve pour un nouveau programme !
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Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

It’s back-to-school time—let’s get together for a new show!

L’événement Soirée de rentrée au Mistral Palace Valence a été mis à jour le 2026-07-31 par Valence Romans Tourisme

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