Soirée de rentrée au Mistral Palace Mistral Palace Valence

Informations pratiques

Valence

Soirée de rentrée au Mistral Palace

Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02 20:30:00

Date(s) :

2026-10-02

C’est la rentrée, on se retrouve pour un nouveau programme !

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Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

It’s back-to-school time—let’s get together for a new show!

L’événement Soirée de rentrée au Mistral Palace Valence a été mis à jour le 2026-07-31 par Valence Romans Tourisme