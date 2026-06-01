Soirée Débordements : La Vie Plus Belle, L’Hybride, Lille

Soirée Débordements : La Vie Plus Belle Vendredi 5 juin, 20h30 L’Hybride Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T21:50:00+02:00

Fin : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T21:50:00+02:00

Quel·le·s cinéastes, critiques, spectateur·rice·s, croient encore que le meilleur du cinéma est à venir ? Dans un monde qui semble toujours aller vers le pire, comment trouver les formes de l’avenir ? Il faut peut-être fabriquer des choses plus modestes mais plus joyeuses, inventer un cinéma commun et accessible. Le collectif La Vie Plus Belle est de ceux qui ouvrent cette voie.

La Vie Plus Belle

Depuis 2023, La Vie Plus Belle réinvente Plus Belle La Vie en version amateure, bénévole et autogérée. Tournée à Saint-Étienne, le casting de la série est ouvert à toutes et tous, en permanence, et sans compétence préalable, que ce soit pour jouer un personnage, tenir la caméra ou prendre le son. La série se fabrique avec peu de moyens, sans subvention, dans une logique d’apprentissage par la pratique.

On y retrouve – librement remaniées – les histoires d’amour, d’argent, de famille, de trahison, de politique… bref, La Vie quoi ! Déjà près d’une quarantaine d’épisodes ont été réalisés par des centaines de participant·e·s. Objectif final : refaire les 4666 épisodes de Plus Belle La Vie période France 3 (ce qui devrait prendre environ 310 ans) !

Dès 16 ans.

Durée de la projection : 1h20 env.

Projection suivie d’une discussion avec des membres du collectif La Vie Plus Belle et Pierre Jendrysiak, critique à la revue Débordements.

+ INFOS PRATIQUES

Ouverture des portes : 19h

Projection : 20h30

Bar et petite restauration sur place

Billetterie en ligne ou sur place, aux horaires des séances.

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> Billetterie

L’Hybride 18 Rue Gosselet 59000 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.rencontres-audiovisuelles.org/agenda/495-SOIREE-DEBORDEMENTS-LA-VIE-PLUS-BELLE »}] [{« link »: « https://lhybride.org/soiree-debordements-la-vie-plus-belle/ »}, {« link »: « https://billetterie.rencontres-audiovisuelles.org/agenda/495-SOIREE-DEBORDEMENTS-LA-VIE-PLUS-BELLE »}]

Pour cette nouvelle soirée carte blanche, L’hybride et la revue Débordements accueillent le collectif à l’origine de la série La Vie Plus Belle, remake amateur et autogéré de Plus Belle La Vie !