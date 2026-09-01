Soirée déconnexion au Musée Bourdelle Musée Bourdelle PARIS

Informations pratiques

Le temps d’une soirée, laissez votre téléphone de côté et retrouvez le plaisir d’être pleinement présent à vous-même, aux autres et à l’art. Exceptionnellement ouvert en nocturne, le musée vous accueille dans ses ateliers, ses collections et ses jardins pour un moment placé sous le signe de la contemplation, de la lecture, de la créativité et des rencontres.

Cette édition sera ponctuée par les chants et la musique carnatique d’Emmanuelle Martin. Issue de la tradition musicale de l’Inde du Sud, cette musique subtile tisse un dialogue permanent entre composition et improvisation, invitant à l’écoute et au voyage intérieur.

De 18h à 20h : une parenthèse sans notifications

À votre arrivée, vous pourrez déposer votre téléphone dans une boîte sécurisée prévue à cet effet, ou simplement le garder éteint.

Libéré des sollicitations numériques, prenez le temps de flâner dans les jardins, les ateliers et les salles du musée. Lire, écrire, dessiner, observer les œuvres, méditer ou simplement s’abandonner à l’atmosphère du lieu : chacun compose sa soirée à son rythme. N’hésitez pas à apporter votre carnet ou votre matériel de dessin.

Plusieurs propositions vous attendent :

• Chant et musique carnatique par Emmanuelle Martin

Dans le hall des plâtres, laissez-vous transporter par les sonorités envoûtantes de la musique traditionnelle de l’Inde du Sud.

• Mandalas méditatifs

Prenez un moment pour vous recentrer en coloriant un mandala inspiré de l’univers de Bourdelle.

• Atelier cyanotype

Glanez quelques feuillages dans les jardins du musée puis découvrez le procédé photographique du cyanotype pour réaliser une création végétale empreinte de poésie.

• Coin lecture

Installez-vous confortablement et plongez dans l’un des ouvrages mis à disposition par la médiathèque Marguerite Yourcenar.

De 20h à 21h : prolonger l’expérience

Retrouvez les autres participants au café-restaurant du musée, Le Rhodia, pour un moment convivial. Échangez autour de vos impressions, de vos découvertes et de vos créations dans une ambiance détendue et chaleureuse.

Informations pratiques

Les téléphones pourront être déposés dans des boîtes sécurisées dès votre arrivée ou conservés éteints dans votre sac ou votre poche. Pensez à apporter de quoi lire, écrire ou dessiner ou votre appareil photo si vous le souhaitez. Pour le temps passé au café-restaurant, prévoyez un moyen de paiement.

Une soirée pour ralentir

Offrez-vous quelques heures loin des écrans et des sollicitations quotidiennes. Une invitation à ralentir, à aiguiser votre regard, à renouer avec votre créativité et à partager un moment privilégié au cœur du musée Bourdelle.

Emmanuelle Martin

Emmanuelle Martin est aujourd’hui une référence en France et en Europe dans le domaine de la musique classique traditionnelle et sacrée du sud de l’Inde, la musique carnatique.

C’est un véritable parcours initiatique qu’elle a vécu pendant 10 ans à Chennai, en Inde, où elle s’est consacrée à l’apprentissage de cette musique auprès d’un des plus grands maitres de cette tradition, Shri T.M Krishna.

Depuis son retour en France en 2014, elle voyage entre l’Inde, l’Europe et les Etats-Unis où elle donne des concerts, transmet cet art et continue sa propre pratique.

En janvier 2016, elle rejoint Ariane Mnouchkine et la troupe du Théâtre du Soleil afin de former les acteurs au chant et à la musique carnatique pour leur création “Une Chambre en Inde”. En 2021, elle intègre l’équipe pédagogique du C.R.D de Gennevilliers (92), où elle enseigne le chant et la musique carnatique sous forme de masterclass et de conférences mensuelles. Elle y travaille également en collaboration avec les professeurs de Formation Musicale dans une démarche pédagogique qui met en lien l’oralité́ et l’écriture.

Vous n’avez pas envie de replonger dans le rythme effréné de la rentrée ? Profitez encore un peu de la douceur estivale en vous offrant une parenthèse hors du temps au musée Bourdelle.

Le vendredi 11 septembre 2026

de 18h00 à 21h00

payant

De 5 à 7 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-11T21:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-11T18:00:00+02:00_2026-09-11T21:00:00+02:00

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS



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