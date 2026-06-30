Soirée dégustation Angers
vendredi 7 août 2026 · Angers
Informations pratiques
Angers
Soirée dégustation
Promenade du Bout du monde Angers Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:30:00
fin : 2026-08-07 21:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Venez partager, contempler et savourer l’art de vivre angevin dans un lieu exceptionnel de patrimoine.
Une soirée conviviale pour échanger avec les vignerons et associer à la dégustation, le plaisir d’un concert en plein air .
Promenade du Bout du monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com
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English :
L’événement Soirée dégustation Angers a été mis à jour le 2026-06-26 par Destination Angers
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