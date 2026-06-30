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AGENDA · Angers

Soirée dégustation Angers

vendredi 7 août 2026 · Angers

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Promenade du Bout du monde
Ville
49100 Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif
12 12 15

Angers

Soirée dégustation

Promenade du Bout du monde Angers Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:30:00
fin : 2026-08-07 21:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Venez partager, contempler et savourer l’art de vivre angevin dans un lieu exceptionnel de patrimoine.
Une soirée conviviale pour échanger avec les vignerons et associer à la dégustation, le plaisir d’un concert en plein air   .

Promenade du Bout du monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00  officedetourisme@destination-angers.com

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English :

L’événement Soirée dégustation Angers a été mis à jour le 2026-06-26 par Destination Angers

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