Informations pratiques

Angers

Soirée dégustation automnale

4 Bd Arago Angers Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 19:00:00

fin : 2026-10-16 21:30:00

Date(s) :

2026-10-16

Venez partager, contempler et savourer l’art de vivre angevin dans un lieu exceptionnel de patrimoine. .

4 Bd Arago Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée dégustation automnale Angers a été mis à jour le 2026-07-16 par Destination Angers