AGENDA · Angers
Soirée dégustation automnale Angers
vendredi 16 octobre 2026 · Angers
Informations pratiques
Angers
Soirée dégustation automnale
4 Bd Arago Angers Maine-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 19:00:00
fin : 2026-10-16 21:30:00
Date(s) :
2026-10-16
Venez partager, contempler et savourer l’art de vivre angevin dans un lieu exceptionnel de patrimoine. .
4 Bd Arago Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée dégustation automnale Angers a été mis à jour le 2026-07-16 par Destination Angers
À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)
- Visites commentées de l’exposition Passé Recomposé Angers 19 juillet 2026
- Visite des fossés du Château d’Angers Dans les fossés… et au-delà ! Angers 21 juillet 2026
- La visite dont vous êtes le héros Angers 21 juillet 2026
- Visite Le portail de la cathédrale Angers 21 juillet 2026
- Bonus Food’Angers Voyage au Japon Angers 21 juillet 2026