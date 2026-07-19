UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Angers

Soirée dégustation automnale Angers

vendredi 16 octobre 2026 · Angers

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
4 Bd Arago
Ville
49000 Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif
15 15 18

Angers

Soirée dégustation automnale

4 Bd Arago Angers Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 19:00:00
fin : 2026-10-16 21:30:00

Date(s) :
2026-10-16

Venez partager, contempler et savourer l’art de vivre angevin dans un lieu exceptionnel de patrimoine.   .

4 Bd Arago Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00  officedetourisme@destination-angers.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée dégustation automnale Angers a été mis à jour le 2026-07-16 par Destination Angers

À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)