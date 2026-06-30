Informations pratiques

Bourgueil

Soirée Dégustation Verticale

6 Avenue le Jouteux Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

C’est avec plaisir que nous vous invitons à une soirée dégustation exceptionnelle le 3 juillet 2026 !

Une soirée UNIQUE, placée sous le signe du partage et de la découverte. C’est toujours un véritable plaisir pour nous d’échanger avec vous autour d’un verre du Clos de l’Abbaye !

C’est avec plaisir que nous vous invitons à une soirée dégustation exceptionnelle le 3 juillet 2026 !

Une soirée UNIQUE, placée sous le signe du partage et de la découverte. C’est toujours un véritable plaisir pour nous d’échanger avec vous autour d’un verre du Clos de l’Abbaye !

Toute l’équipe du Clos est ravie de vous ouvrir les portes de sa cave afin de vous faire découvrir et déguster des millésimes exceptionnels, retraçant son histoire au fil des années. 20 .

6 Avenue le Jouteux Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 76 30 closdelabbaye@wanadoo.fr

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English :

We are delighted to invite you to an exceptional tasting evening on July 3, 2026!

A UNIQUE evening dedicated to sharing and discovery. It’s always a real pleasure for us to chat with you over a glass of Clos de l’Abbaye!

L’événement Soirée Dégustation Verticale Bourgueil a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE