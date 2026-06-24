Pamproux

Soirée des 4 ambulantes

Nouvelles Halles Pamproux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 16:30:00

fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Venez fêter l’été avec les 4 ambulantes !

Au programme, jeux, librairie, restauration et buvette, sans oublier bonne humeur et convivialité. .

Nouvelles Halles Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr

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English : Soirée des 4 ambulantes

L’événement Soirée des 4 ambulantes Pamproux a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Haut Val De Sèvre