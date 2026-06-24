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Soirée des 4 ambulantes Pamproux

Soirée des 4 ambulantes Pamproux

Soirée des 4 ambulantes Pamproux vendredi 3 juillet 2026.

Adresse
Nouvelles Halles
Ville
79800 Pamproux
Département
Deux-Sèvres
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Tarif

Pamproux

Soirée des 4 ambulantes

Nouvelles Halles Pamproux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 16:30:00
fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Venez fêter l’été avec les 4 ambulantes !

Au programme, jeux, librairie, restauration et buvette, sans oublier bonne humeur et convivialité.   .

Nouvelles Halles Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82  lepicerieduval@soliniort.fr

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English : Soirée des 4 ambulantes

L’événement Soirée des 4 ambulantes Pamproux a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Haut Val De Sèvre

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