Soirée des 4 ambulantes Pamproux
Soirée des 4 ambulantes Pamproux vendredi 3 juillet 2026.
Pamproux
Soirée des 4 ambulantes
Nouvelles Halles Pamproux Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 16:30:00
fin : 2026-07-03 23:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Venez fêter l’été avec les 4 ambulantes !
Au programme, jeux, librairie, restauration et buvette, sans oublier bonne humeur et convivialité. .
Nouvelles Halles Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr
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English : Soirée des 4 ambulantes
L’événement Soirée des 4 ambulantes Pamproux a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Haut Val De Sèvre
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