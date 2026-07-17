UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Meudon

Soirée des impressionnistes : musique, animations et pique-nique, Musée d’art et d’histoire de Meudon, Meudon

samedi 19 septembre 2026 · Musée d'art et d'histoire de Meudon · Meudon

Soirée des impressionnistes : musique, animations et pique-nique, Musée d’art et d’histoire de Meudon, Meudon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée d'art et d'histoire de Meudon
Adresse
11 Rue des Pierres, 92190 Meudon, France
Ville
92190 Meudon
Département
Hauts-de-Seine
Tarif
Gratuit sans réservation, en accès libre. En continu de 19h à 22h.

Soirée des impressionnistes : musique, animations et pique-nique Samedi 19 septembre, 19h00 Musée d’art et d’histoire de Meudon Hauts-de-Seine

Gratuit sans réservation, en accès libre. En continu de 19h à 22h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Vivez une soirée placée sous le signe de l’impressionnisme au son de l’accordéon. Revêtez vos plus beaux canotiers et ombrelles (ou demandez-en un en prêt à l’accueil) pour un pique-nique, des visites et ateliers dans le charmant jardin de sculptures du musée.

Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 Rue des Pierres, 92190 Meudon, France Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France 0146238713 https://musee.meudon.fr Plus ancienne maison de Meudon (1550), donnant sur un très beau jardin dans lequel sont installées des sculptures.
« Soirée des impressionnistes » : pique-nique, musique et animations

©Nicolas Fagot

À voir aussi à Meudon (Hauts-de-Seine)