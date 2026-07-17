Soirée des impressionnistes : musique, animations et pique-nique, Musée d’art et d’histoire de Meudon, Meudon

Informations pratiques

Soirée des impressionnistes : musique, animations et pique-nique Samedi 19 septembre, 19h00 Musée d’art et d’histoire de Meudon Hauts-de-Seine

Gratuit sans réservation, en accès libre. En continu de 19h à 22h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Vivez une soirée placée sous le signe de l’impressionnisme au son de l’accordéon. Revêtez vos plus beaux canotiers et ombrelles (ou demandez-en un en prêt à l’accueil) pour un pique-nique, des visites et ateliers dans le charmant jardin de sculptures du musée.

Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 Rue des Pierres, 92190 Meudon, France Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France 0146238713 https://musee.meudon.fr Plus ancienne maison de Meudon (1550), donnant sur un très beau jardin dans lequel sont installées des sculptures.

« Soirée des impressionnistes » : pique-nique, musique et animations

©Nicolas Fagot