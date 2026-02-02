Soirée Deux pianos, deux concerts au Château de l’Islette Azay-le-Rideau

Soirée Deux pianos, deux concerts au Château de l’Islette

Soirée Deux pianos, deux concerts le samedi 27 juin. En partenariat avec Daudin Pianos.

Edouard Ferlet Pianoïd à 18h30

Rémi Panossian Trio à 19h30

Piano à queue pour ces deux concerts exceptionnels.

Pique-nique possible dans le parc.

Ouvert jusqu’à 22h.

Tarif spécial 15€ par personne.

Château de l'Islette 9 Route de Langeais Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Two pianos, two concerts evening on Saturday June 27. In partnership with Daudin Pianos.

Edouard Ferlet: Pianoïd at 6:30pm

Rémi Panossian Trio at 7.30pm

Grand pianos for these two exceptional concerts.

Picnic available in the park.

Open until 10 pm.

Special price 15? per person.

