Soirée Dîner de Gala place Stanislas Nancy

Informations pratiques

Nancy

Soirée Dîner de Gala

place Stanislas Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

285

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-21 19:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Direction musicale Marco Orazio Vallone

Mise en scène Sophie Bricaire

Assistanat à la mise en scène Suzie Baret-Fabry

Avec les artistes de l’Opéra national de Nancy-Lorraine

Dîner Charles Coulombeau, chef étoilé des restaurants La Maison dans le Parc à Nancy et Yozora au Centre Pompidou-Metz

Nous retrouvons Sophie Bricaire pour cette nouvelle édition du Dîner de gala pour une plongée dans un univers d’illusions, de féeries et de faux-semblants.

Cette fois, la soirée regarde du côté de Georges Méliès, de ses lunes fantasques, de ses apparitions, de ses machines à rêver cinématographiques, mais aussi du monde de l’art forain, avec son charme délicieusement désuet, ses baraques de foire, ses merveilleux sortilèges de pacotille. On y croisera des saltimbanques, des enchanteurs, des magiciennes, des sorcières, des figures de théâtre et de music-hall, dans une atmosphère où l’émerveillement naît autant du jeu que de l’illusion elle-même. Le répertoire se prête idéalement à cette fête. Offenbach y occupe une place naturelle, du Roi Carotte au Voyage dans la Lune, avec son goût du travestissement, du merveilleux et de l’ironie. Mais la soirée ira aussi faire un tour du côté des Saltimbanques, opéra comique de Louis Ganne, La Flûte enchantée de Mozart, ou encore aux grands imaginaires d’Orphée et de Faust. Plus qu’un dîner, une fête ancienne et brillante, où l’Opéra devient, le temps d’une nuit, un théâtre d’illusions.Tout public

285 .

place Stanislas Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Musical Director: Marco Orazio Vallone

Director: Sophie Bricaire

Assistant Director: Suzie Baret-Fabry

Featuring artists from the Opéra national de Nancy-Lorraine

Dinner: Charles Coulombeau, Michelin-starred chef at La Maison dans le Parc in Nancy and Yozora at the Centre Pompidou-Metz

We’re joined once again by Sophie Bricaire for this new edition of the Gala Dinner, taking us on a journey into a world of illusions, magic, and pretense.

This time, the evening takes a look at Georges Méliès, his whimsical moons, his apparitions, his cinematic dream machines,as well as the world of carnival arts, with its delightfully old-fashioned charm, its carnival booths, and its marvelous, cheap magic tricks. There we’ll encounter street performers, enchanters, magicians, witches, and figures from the theater and music hall, in an atmosphere where %E8%E9merveillement%E8%E9 arises as much from the performance as from the illusion itself.wonder born as much from the performance as from the illusion itself. The repertoire lends itself perfectly to this celebration. Offenbach occupies a natural place here, from *Le Roi Carotte* to *Le Voyage dans la Lune*, with his penchant for cross-dressing, the fantastical, and irony. But the evening will also take us on a journey to *Les Saltimbanques*, a comic opera by Louis Ganne, Mozart’s *The Magic Flute*, and the grand imaginations of *Orpheus* and *Faust*. More than just a dinner, it is a brilliant celebration of days gone by, where, for one night only, the Opera becomes a theater of illusions.

L’événement Soirée Dîner de Gala Nancy a été mis à jour le 2026-07-05 par DESTINATION NANCY