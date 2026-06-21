Soirée d’observation du ciel au square Séverine Square Séverine Paris

Les montreurs du ciel de l’AFA pointeront lunettes et télescopes vers le ciel étoilé à l’abri des lumières dans les parcs pour proposer aux parisiennes, parisiens, petits ou grands, seuls ou en famille, des observations et des ateliers de repérage du ciel. Quelles sont ces étoiles qui brillent ? Comment les reconnaître et les retrouver ? Suivant les dates et les horaires, ils pourront observer à l’oculaire d’un télescope les cratères de la lune, des objets du ciel profond comme des nébuleuses, des amas d’étoiles ou tout simplement (re)découvrir les constellations de notre voûte céleste et les mythes qui les accompagnent. Laissez-vous émerveiller par un voyage dans l’espace et dans l’histoire, aux confins de l’univers et de la nuit.

Vous ne pouvez pas venir à cette soirée ? Consultez la carte interactive pour retrouver les autres dates de l’été !

Sous le ciel de Paris… mais de nuit ! Cet été, rejoignez les équipes de l’Association Française d’Astronomie pour des soirées gratuites d’observation et d’animation du ciel. Grâce au partenariat avec la ville de Paris, 20 Parcs et Jardins seront ouverts à toutes et à tous, entre le 27 juin et le 5 septembre 2026.

Le samedi 04 juillet 2026

de 21h00 à 01h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-05T00:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T04:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T21:00:00+02:00_2026-07-04T01:00:00+02:00

Square Séverine 7, rue Le Vau 75020 Paris

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