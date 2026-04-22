Soirée d’ouverture du Moulinguette Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Soirée d’ouverture du Moulinguette Castelnau Montratier-Sainte Alauzie vendredi 1 mai 2026.
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Soirée d’ouverture du Moulinguette
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 17:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Dans un cadre champêtre, au pied des Moulins de Castelnau-Montratier, venez assister à la première soirée de la saison 2026 du Moulinguette musique, piste de danse, produits locaux à déguster, planches à partager, vin et bières locales.
Dans un cadre champêtre, au pied des Moulins de Castelnau-Montratier, venez assister à la première soirée de la saison 2026 du Moulinguette musique, piste de danse, produits locaux à déguster, planches à partager, vin et bières locales.
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Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 5 65 21 84 39
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English :
In a rural setting, at the foot of the Moulins de Castelnau-Montratier, come and enjoy the first evening of the 2026 Moulinguette season: music, dance floor, local products to taste, boards to share, wine and local beers.
L’événement Soirée d’ouverture du Moulinguette Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cahors Vallée du Lot
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