Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Soirée d’ouverture du Moulinguette

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 17:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Dans un cadre champêtre, au pied des Moulins de Castelnau-Montratier, venez assister à la première soirée de la saison 2026 du Moulinguette musique, piste de danse, produits locaux à déguster, planches à partager, vin et bières locales.

Dans un cadre champêtre, au pied des Moulins de Castelnau-Montratier, venez assister à la première soirée de la saison 2026 du Moulinguette musique, piste de danse, produits locaux à déguster, planches à partager, vin et bières locales.

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Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 5 65 21 84 39

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English :

In a rural setting, at the foot of the Moulins de Castelnau-Montratier, come and enjoy the first evening of the 2026 Moulinguette season: music, dance floor, local products to taste, boards to share, wine and local beers.

L’événement Soirée d’ouverture du Moulinguette Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cahors Vallée du Lot