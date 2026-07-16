Soirée du conte : la grande veillée du festival !, Champ communal de Kergonano, baden, Baden

Informations pratiques

Soirée du conte : la grande veillée du festival ! Samedi 18 juillet, 21h00 Champ communal de Kergonano, baden Morbihan

Payant de 10 à 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T21:00:00+02:00 – 2026-07-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T21:00:00+02:00 – 2026-07-18T23:00:00+02:00

Préparez-vous à une soirée magique et suspendue dans le temps. Le Festival du Conte de Baden vous invite à sa grande veillée : un spectacle unique et généreux qui prend le temps de s’installer, où toutes les conteuses et tous les conteurs du festival unissent leurs voix et s’entremêlent sur scène !

C’est le moment idéal pour retrouver vos artistes préféré·e·s ou découvrir de nouveaux univers à travers des histoires drôles, émouvantes ou captivantes, réunies dans une seule et même création collective.

Une soirée orchestrée par Sklaeren

Pour mener la danse et faire bouillonner ce chaudron d’histoires, nous aurons le plaisir de retrouver Sklaeren, notre maîtresse de cérémonie ! Avec son énergie communicative, elle guidera cette traversée nocturne pour en faire un moment unique de partage.

Installez-vous confortablement et laissez-vous porter. Tout le monde est bienvenu autour du Chaudron !

#FestivalDuConte #Baden #ChaudronDuConte #SpectacleUnique #CulturePourTous

Champ communal de Kergonano, baden kergonano, baden Baden 56870 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/le-festival-du-conte/evenements/soiree-du-conte-2026 »}] Terrain communal de Kergonano, aménagé durant le festival du conte de Baden ainsi que d’autres évènements tels que la fête communale organisée par le Comité des Fêtes de Baden. Lors des évènements, un parking est aménagé dans une partie du champ.

Contes tous public

Grégory Prélat