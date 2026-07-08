Soirée échange et débat L’assemblée extraordinaire Maltraitance institutionnelle et pauvreté Théâtre de la Manufacture Nancy

Informations pratiques

Nancy

Soirée échange et débat L’assemblée extraordinaire Maltraitance institutionnelle et pauvreté

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-11-09 19:00:00

fin : 2026-11-09 21:00:00

Date(s) :

2026-11-09

À chaque acte, une soirée d’échange et de débat est organisée autour d’un sujet en prise avec l’actualité et les enjeux de notre société en mutation.

À l’occasion de cette deuxième Assemblée Extraordinaire, le CDN s’associe avec ATD Quart Monde pour vous proposer de débattre autour du thème Maltraitance institutionnelle et pauvreté.

En présence de Olivier Morzelle, président d’ATD Quart Monde et d’une invité·e

Sur réservation.Tout public

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Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42 billetterie@theatre-manufacture.fr

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English :

%C0 After each performance, an evening of discussion and debate is organized around a topic related to current events and the challenges facing our changing society.

On the occasion of this second Extraordinary Assembly, the CDN is partnering with ATD Fourth World to invite you to discuss the theme: Institutional Abuse and Poverty.

With Olivier Morzelle, president of ATD Fourth World, and a guest speaker

Reservations required.

L’événement Soirée échange et débat L’assemblée extraordinaire Maltraitance institutionnelle et pauvreté Nancy a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY