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AGENDA · Nancy

Soirée échange et débat L’assemblée extraordinaire Notre démocratie au bord du gouffre ? Théâtre de la Manufacture Nancy

lundi 5 avril 2027 · Théâtre de la Manufacture · Nancy

Informations pratiques

Début
lundi 5 avril 2027
Fin
lundi 5 avril 2027
Heure de début
19:00:00
Lieu
Théâtre de la Manufacture
Adresse
10 rue Baron Louis
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Soirée échange et débat L’assemblée extraordinaire Notre démocratie au bord du gouffre ?

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2027-04-05 19:00:00
fin : 2027-04-05 21:00:00

Date(s) :
2027-04-05

À chaque acte, une soirée d’échange et de débat est organisée autour d’un sujet en prise avec l’actualité et les enjeux de notre société en mutation.
À l’occasion de cette troisième Assemblée Extraordinaire, le CDN vous propose de débattre autour du thème Notre démocratie au bord du gouffre ?

En présence de Barbara Stiegler, philosophe et de Christophe Pébarthe, historien

Réservation obligatoire.Adultes
0  .

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42  billetterie@theatre-manufacture.fr

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English :

%C0 After each performance, an evening of discussion and debate is organized around a topic related to current events and the challenges facing our changing society.
On the occasion of this third Extraordinary Assembly, the CDN invites you to discuss the following topic: Is Our Democracy on the Brink?

Featuring Barbara Stiegler, philosopher, and Christophe Pébarth, historian

Reservations required.

L’événement Soirée échange et débat L’assemblée extraordinaire Notre démocratie au bord du gouffre ? Nancy a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY

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