Soirée échange et débat L’assemblée extraordinaire Notre démocratie au bord du gouffre ? Théâtre de la Manufacture Nancy

Informations pratiques

Nancy

Soirée échange et débat L’assemblée extraordinaire Notre démocratie au bord du gouffre ?

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2027-04-05 19:00:00

fin : 2027-04-05 21:00:00

Date(s) :

2027-04-05

À chaque acte, une soirée d’échange et de débat est organisée autour d’un sujet en prise avec l’actualité et les enjeux de notre société en mutation.

À l’occasion de cette troisième Assemblée Extraordinaire, le CDN vous propose de débattre autour du thème Notre démocratie au bord du gouffre ?

En présence de Barbara Stiegler, philosophe et de Christophe Pébarthe, historien

Réservation obligatoire.Adultes

0 .

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42 billetterie@theatre-manufacture.fr

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English :

%C0 After each performance, an evening of discussion and debate is organized around a topic related to current events and the challenges facing our changing society.

On the occasion of this third Extraordinary Assembly, the CDN invites you to discuss the following topic: Is Our Democracy on the Brink?

Featuring Barbara Stiegler, philosopher, and Christophe Pébarth, historian

Reservations required.

L’événement Soirée échange et débat L’assemblée extraordinaire Notre démocratie au bord du gouffre ? Nancy a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY