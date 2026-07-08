Soirée échange et débat L’assemblée extraordinaire Notre démocratie au bord du gouffre ? Théâtre de la Manufacture Nancy
lundi 5 avril 2027 · Théâtre de la Manufacture · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Soirée échange et débat L’assemblée extraordinaire Notre démocratie au bord du gouffre ?
Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2027-04-05 19:00:00
fin : 2027-04-05 21:00:00
Date(s) :
2027-04-05
À chaque acte, une soirée d’échange et de débat est organisée autour d’un sujet en prise avec l’actualité et les enjeux de notre société en mutation.
À l’occasion de cette troisième Assemblée Extraordinaire, le CDN vous propose de débattre autour du thème Notre démocratie au bord du gouffre ?
En présence de Barbara Stiegler, philosophe et de Christophe Pébarthe, historien
Réservation obligatoire.Adultes
0 .
Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42 billetterie@theatre-manufacture.fr
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English :
%C0 After each performance, an evening of discussion and debate is organized around a topic related to current events and the challenges facing our changing society.
On the occasion of this third Extraordinary Assembly, the CDN invites you to discuss the following topic: Is Our Democracy on the Brink?
Featuring Barbara Stiegler, philosopher, and Christophe Pébarth, historian
Reservations required.
L’événement Soirée échange et débat L’assemblée extraordinaire Notre démocratie au bord du gouffre ? Nancy a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY
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