SOIRÉE ENQUÊTE Perpignan
SOIRÉE ENQUÊTE Perpignan mercredi 8 juillet 2026.
Perpignan
SOIRÉE ENQUÊTE
Place Molière Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 12 – 12 – 12
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-08 05:00:00
fin : 2026-07-15 23:59:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
RDV Place Molière
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Place Molière Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 contact-office@mairie-perpignan.com
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RDV Place Molière
L’événement SOIRÉE ENQUÊTE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-04 par PERPIGNAN TOURISME
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