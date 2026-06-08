Perpignan

SOIRÉE ENQUÊTE

Place Molière Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-08 05:00:00

fin : 2026-07-15 23:59:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

RDV Place Molière

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Place Molière Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 contact-office@mairie-perpignan.com

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RDV Place Molière

L’événement SOIRÉE ENQUÊTE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-04 par PERPIGNAN TOURISME