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SOIRÉE ENQUÊTE Perpignan

SOIRÉE ENQUÊTE Perpignan

SOIRÉE ENQUÊTE Perpignan mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : Place Molière

Ville : 66000 Perpignan

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 05:00:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

SOIRÉE ENQUÊTE

Place Molière Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-08 05:00:00
fin : 2026-07-15 23:59:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

RDV Place Molière
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Place Molière Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30  contact-office@mairie-perpignan.com

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RDV Place Molière

L’événement SOIRÉE ENQUÊTE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-04 par PERPIGNAN TOURISME

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