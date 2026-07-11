AGENDA · Saint-Just-Malmont
Soirée familiale Saint-Just-Malmont
vendredi 13 novembre 2026 · Saint-Just-Malmont
Informations pratiques
Saint-Just-Malmont
Soirée familiale
Salle polyvalente Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
Soirée familiale organisé par l’Association des Parents d’Élève de l’école Don Bosco.
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Salle polyvalente Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes apel@ecole-donbosco.fr
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English :
Family Night organized by the Don Bosco School Parents’ Association.
L’événement Soirée familiale Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Loire Semène
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