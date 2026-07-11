Informations pratiques

Saint-Just-Malmont

Soirée familiale

Salle polyvalente Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Soirée familiale organisé par l’Association des Parents d’Élève de l’école Don Bosco.

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Salle polyvalente Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes apel@ecole-donbosco.fr

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English :

Family Night organized by the Don Bosco School Parents’ Association.

L’événement Soirée familiale Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Loire Semène