Soirée festive avec des jeux en pagaille, médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin, Lille
Soirée festive avec des jeux en pagaille, médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin, Lille vendredi 29 mai 2026.
Soirée festive avec des jeux en pagaille Vendredi 29 mai, 18h00 médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T18:00:00+02:00 – 2026-05-29T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-29T18:00:00+02:00 – 2026-05-29T20:30:00+02:00
Après l’école, les familles sont invitées à venir découvrir et jouer à une sélection de jeux en pagaille ! Une soirée conviviale et ludique.
À la bibliothèque, on ne tourne pas que les pages, on lance aussi les dés !
Venez découvrir, jouer, partager… et (re)découvrir la bibliothèque autrement.
médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin 205 bis, rue Faubourg de Roubaix Lille 59110 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France
À la bibliothèque, on ne tourne pas que les pages, on lance aussi les dés !
BmL
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