Soirée festive danse en ligne Salle polyvalente Craponne-sur-Arzon
Soirée festive danse en ligne Salle polyvalente Craponne-sur-Arzon samedi 20 juin 2026.
Craponne-sur-Arzon
Soirée festive danse en ligne
Salle polyvalente Rue du stade Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Pour célébrer la fête de la musique, West Country Craponne vous propose une initiation à la danse en ligne.
Venez danser toute la soirée !
Buvette et petite restauration sur place.
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Salle polyvalente Rue du stade Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 29 03 42
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English :
To celebrate the fête de la musique, West Country Craponne offers an introduction to line dancing.
Come and dance the night away!
Refreshments and snacks on site.
L’événement Soirée festive danse en ligne Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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