Soirée festive danse en ligne Salle polyvalente Craponne-sur-Arzon

Craponne-sur-Arzon

Soirée festive danse en ligne

Salle polyvalente Rue du stade Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Pour célébrer la fête de la musique, West Country Craponne vous propose une initiation à la danse en ligne.

Venez danser toute la soirée !

Buvette et petite restauration sur place.

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Salle polyvalente Rue du stade Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 29 03 42

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English :

To celebrate the fête de la musique, West Country Craponne offers an introduction to line dancing.

Come and dance the night away!

Refreshments and snacks on site.

L’événement Soirée festive danse en ligne Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay