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AGENDA · Rocamadour

Soirée Food-Trucks Rocamadour

mardi 14 juillet 2026 · Rocamadour

Soirée Food-Trucks Rocamadour

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Ville
46500 Rocamadour
Département
Lot
Tarif

Rocamadour

Soirée Food-Trucks

Rocamadour Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 18:30:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14 2026-08-11

Soirée conviviale à la corniche de Rocamadour avec la présence de Food-Trucks variés (rdv parking du photographe)

Soirée conviviale à la corniche de Rocamadour avec la présence de Food-Trucks variés (rdv parking du photographe)

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Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 33 63 26 

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English :

A fun evening on the Rocamadour cliffside featuring a variety of food trucks (meet at the photographer’s parking lot)

L’événement Soirée Food-Trucks Rocamadour a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Vallée de la Dordogne

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