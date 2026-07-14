Soirée Food-Trucks Rocamadour
mardi 14 juillet 2026 · Rocamadour
Informations pratiques
Rocamadour
Soirée Food-Trucks
Rocamadour Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 18:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14 2026-08-11
Soirée conviviale à la corniche de Rocamadour avec la présence de Food-Trucks variés (rdv parking du photographe)
Soirée conviviale à la corniche de Rocamadour avec la présence de Food-Trucks variés (rdv parking du photographe)
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Rocamadour 46500 Lot Occitanie +33 5 65 33 63 26
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English :
A fun evening on the Rocamadour cliffside featuring a variety of food trucks (meet at the photographer’s parking lot)
L’événement Soirée Food-Trucks Rocamadour a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Vallée de la Dordogne
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