Soirée gardiane de taureau et concert Rock revival Camping le Gallo Romain Barbières

Informations pratiques

Barbières

Soirée gardiane de taureau et concert Rock revival

Camping le Gallo Romain 1090 route du Col Barbières Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Le camping le Gallo Romain organise un concert: venez profiter d’une belle soirée au son de Rock Revival. Envie d’une gardiane de taureau? Vous êtes aussi au bon endroit.

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Camping le Gallo Romain 1090 route du Col Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 90 12

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English :

Le Gallo Romain Campground is hosting a concert: come enjoy a wonderful evening with the sounds of Rock Revival. In the mood for some gardiane de taureau? You’ve come to the right place.

L’événement Soirée gardiane de taureau et concert Rock revival Barbières a été mis à jour le 2026-07-15 par Valence Romans Tourisme