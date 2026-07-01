Soirée gardiane de taureau et concert Rock revival Camping le Gallo Romain Barbières
vendredi 24 juillet 2026 · Camping le Gallo Romain · Barbières
Informations pratiques
Barbières
Soirée gardiane de taureau et concert Rock revival
Camping le Gallo Romain 1090 route du Col Barbières Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Le camping le Gallo Romain organise un concert: venez profiter d’une belle soirée au son de Rock Revival. Envie d’une gardiane de taureau? Vous êtes aussi au bon endroit.
.
Camping le Gallo Romain 1090 route du Col Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 90 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le Gallo Romain Campground is hosting a concert: come enjoy a wonderful evening with the sounds of Rock Revival. In the mood for some gardiane de taureau? You’ve come to the right place.
L’événement Soirée gardiane de taureau et concert Rock revival Barbières a été mis à jour le 2026-07-15 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Barbieres (Drôme)
- Stage Escalade Grimpouille 5-6 ans Barbières 1 août 2026
- Soirée barbecue & concert Steph B & Kevin D Camping le Gallo Romain Barbières 2 août 2026
- Soirée cochon à la broche & concert The Comments Camping le Gallo Romain Barbières 9 août 2026
- Randonnée de la Liore Salle communale Barbières 22 août 2026
- Spectacle Sarah Schwab (imitatrice) Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières 18 septembre 2026