Soirée gourmande & créatives Soupe party Site naturel de Trotte-Lapin Moirax

Redécouvrez les légumes de saison et apprenez à les cuisiner avec plaisir. Préparez de délicieuses soupes maison, accompagnées de toppings gourmands. Pendant la cuisson et la dégustation, profitez d’un moment de détente et de créativité grâce à un atelier convivial accessible à tous. Un temps chaleureux pour apprendre, créer, savourer et partager. .
Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 97 91 trottelapin@agglo-agen.fr
English : Soirée gourmande & créatives Soupe party
Rediscover seasonal vegetables and learn how to cook them with pleasure. Prepare delicious homemade soups, accompanied by gourmet toppings. While cooking and tasting, enjoy a moment of relaxation and creativity in a friendly workshop open to all.
