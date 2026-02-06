Soirée gourmande & créatives Soupe party Site naturel de Trotte-Lapin Moirax

Soirée gourmande & créatives Soupe party

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Redécouvrez les légumes de saison et apprenez à les cuisiner avec plaisir. Préparez de délicieuses soupes maison, accompagnées de toppings gourmands. Pendant la cuisson et la dégustation, profitez d’un moment de détente et de créativité grâce à un atelier convivial accessible à tous.

Redécouvrez les légumes de saison et apprenez à les cuisiner avec plaisir. Préparez de délicieuses soupes maison, accompagnées de toppings gourmands. Pendant la cuisson et la dégustation, profitez d’un moment de détente et de créativité grâce à un atelier convivial accessible à tous. Un temps chaleureux pour apprendre, créer, savourer et partager. .

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 97 91 trottelapin@agglo-agen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée gourmande & créatives Soupe party

Rediscover seasonal vegetables and learn how to cook them with pleasure. Prepare delicious homemade soups, accompanied by gourmet toppings. While cooking and tasting, enjoy a moment of relaxation and creativity in a friendly workshop open to all.

L’événement Soirée gourmande & créatives Soupe party Moirax a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Destination Agen