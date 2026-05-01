Soirée grands vins de Provence La cave du Cours Mirabeau Aix-en-Provence
Soirée grands vins de Provence La cave du Cours Mirabeau Aix-en-Provence vendredi 29 mai 2026.
Aix-en-Provence
Soirée grands vins de Provence
Du 01/04 au 31/10/2026 du lundi au samedi à 15h30
sauf les jours fériés La cave du Cours Mirabeau 19 Cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 68 – 68 – 68 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
A la découverte des grands vins de la région Provence
Exposés sur la région viticole, dégustation de 6 vins d’appellations différentes autour d’un buffet gourmand local. .
La cave du Cours Mirabeau 19 Cours Mirabeau Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 88 58 15 00 contact@olivierpassionvin.com
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English :
Discovering the great wines of the Provence region
L’événement Soirée grands vins de Provence Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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