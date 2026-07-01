Soirée Grecque Autour du Pressoir Tonnerre
samedi 25 juillet 2026 · Autour du Pressoir · Tonnerre
Informations pratiques
Tonnerre
Soirée Grecque
Autour du Pressoir 1 Place Marguerite de Bourgogne Tonnerre Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Le restaurant Autour du Pressoir vous propose de découvrir la gastronomie grecque le temps d’une soirée. Venez déguster un repas grec en famille, entre amis, en couple. .
Autour du Pressoir 1 Place Marguerite de Bourgogne Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 81 05
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English : Soirée Grecque
L’événement Soirée Grecque Tonnerre a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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