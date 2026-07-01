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AGENDA · Tonnerre

Soirée Grecque Autour du Pressoir Tonnerre

samedi 25 juillet 2026 · Autour du Pressoir · Tonnerre

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Autour du Pressoir
Adresse
1 Place Marguerite de Bourgogne
Ville
89700 Tonnerre
Département
Yonne
Tarif

Tonnerre

Soirée Grecque

Autour du Pressoir 1 Place Marguerite de Bourgogne Tonnerre Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Le restaurant Autour du Pressoir vous propose de découvrir la gastronomie grecque le temps d’une soirée. Venez déguster un repas grec en famille, entre amis, en couple.   .

Autour du Pressoir 1 Place Marguerite de Bourgogne Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 81 05 

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English : Soirée Grecque

L’événement Soirée Grecque Tonnerre a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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