Soirée Grecque Autour du Pressoir Tonnerre

Informations pratiques

Tonnerre

Soirée Grecque

Autour du Pressoir 1 Place Marguerite de Bourgogne Tonnerre Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Le restaurant Autour du Pressoir vous propose de découvrir la gastronomie grecque le temps d’une soirée. Venez déguster un repas grec en famille, entre amis, en couple. .

Autour du Pressoir 1 Place Marguerite de Bourgogne Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 81 05

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English : Soirée Grecque

L’événement Soirée Grecque Tonnerre a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois