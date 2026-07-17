Soirée GRINDHOUSE familiale, L’Atelier Media, Carvin

Informations pratiques

Soirée GRINDHOUSE familiale Vendredi 30 octobre, 19h00 L’Atelier Media Pas-de-Calais

Gratuit – Réservation conseillée – Public Familial

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-30T19:00:00+01:00 – 2026-10-30T21:00:00+01:00

Fin : 2026-10-30T19:00:00+01:00 – 2026-10-30T21:00:00+01:00

Prêts à frissonner… en famille ?

L’Atelier Média vous invite à sa soirée de l’horreur version famille, où petits et grands pourront trembler… mais toujours en s’amusant.

Au programme : un film qui fait frissonner juste ce qu’il faut, une ambiance mystérieuse et ludique, et des surprises tout au long de la soirée.

Osez venir déguisés, partagez un moment rempli de suspense, de rires et de petites peurs douces… le tout ponctué d’un entracte gourmand pour reprendre des forces entre courageux spectateurs.

Une soirée frisson accessible à tous, pour vivre l’horreur… en douceur !

L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

jeudi Fermé

vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00

dimanche Fermé

Soirée frisson en famille avec film, ambiance mystérieuse, déguisements et entracte gourmand pour petits et grands.