Chambon-sur-Voueize

Soirée Guinguette en bordure de la Voueize

bord de rivière Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le comité des fêtes de Chambon-sur-Voueize vous invite à une soirée guinguette en bordure de la Voueize à partir de 15h.

Musique, Danse, restauration (planche de charcuterie), buvette.

Venez partager un moment festif ! .

bord de rivière Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 44 60 06

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English : Soirée Guinguette en bordure de la Voueize

L’événement Soirée Guinguette en bordure de la Voueize Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-05-12 par Creuse Confluence Tourisme