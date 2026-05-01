Soirée Guinguette en bordure de la Voueize Chambon-sur-Voueize
Soirée Guinguette en bordure de la Voueize Chambon-sur-Voueize samedi 30 mai 2026.
Chambon-sur-Voueize
Soirée Guinguette en bordure de la Voueize
bord de rivière Chambon-sur-Voueize Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le comité des fêtes de Chambon-sur-Voueize vous invite à une soirée guinguette en bordure de la Voueize à partir de 15h.
Musique, Danse, restauration (planche de charcuterie), buvette.
Venez partager un moment festif ! .
bord de rivière Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 44 60 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Guinguette en bordure de la Voueize
L’événement Soirée Guinguette en bordure de la Voueize Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-05-12 par Creuse Confluence Tourisme
À voir aussi à CHAMBON-SUR-VOUEIZE (Creuse)
- Randonnée pédestre à Soumans 8km Office du tourisme Chambon-sur-Voueize 23 mai 2026
- Médiathèque Exposition Les P’tites Rues du Festival Chambon-sur-Voueize 26 mai 2026
- Coquelicontes 2026 Chambon-sur-Voueize 27 mai 2026
- L’échappée vagabonde Chambon-sur-Voueize 30 mai 2026
- l’échappée vagabonde, Chambon-sur-Voueize, Chambon-sur-Voueize 30 mai 2026