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Soirée Guinguette en bordure de la Voueize Chambon-sur-Voueize

Soirée Guinguette en bordure de la Voueize Chambon-sur-Voueize

Soirée Guinguette en bordure de la Voueize Chambon-sur-Voueize samedi 30 mai 2026.

Adresse : bord de rivière

Ville : 23170 Chambon-sur-Voueize

Département : Creuse

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Chambon-sur-Voueize

Soirée Guinguette en bordure de la Voueize

bord de rivière Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Le comité des fêtes de Chambon-sur-Voueize vous invite à une soirée guinguette en bordure de la Voueize à partir de 15h.
Musique, Danse, restauration (planche de charcuterie), buvette.
Venez partager un moment festif !   .

bord de rivière Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 44 60 06 

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English : Soirée Guinguette en bordure de la Voueize

L’événement Soirée Guinguette en bordure de la Voueize Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-05-12 par Creuse Confluence Tourisme

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