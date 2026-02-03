Soirée guinguette Montfaucon-en-Velay
Soirée guinguette Montfaucon-en-Velay vendredi 10 juillet 2026.
Soirée guinguette
Place Parking Poste bas Montfaucon-en-Velay Haute-Loire
A partir de 19h le comité des fêtes vous propose une soirée guinguette accompagné de planche de charcuterie et fromage pour vous restaurer.
Place Parking Poste bas Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
From 7pm onwards, the Comité des Fêtes invites you to a guinguette evening with a platter of cold meats and cheese for refreshment.
