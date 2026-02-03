Soirée guinguette

Place Parking Poste bas Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

A partir de 19h le comité des fêtes vous propose une soirée guinguette accompagné de planche de charcuterie et fromage pour vous restaurer.

.

Place Parking Poste bas Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From 7pm onwards, the Comité des Fêtes invites you to a guinguette evening with a platter of cold meats and cheese for refreshment.

L’événement Soirée guinguette Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-03 par Haut Pays du Velay Tourisme