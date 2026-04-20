Villeréal

Soirée Guinguette

Place de la Halle Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 19:30:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Les guinguettes reviennent pour une nouvelle saison !

Venez partager un moment simple, festif et gourmand, entre amis, en famille ou juste pour le plaisir…

Les restaurateurs de la place vous proposeront leurs spécialités, à déguster directement sous la halle

Un groupe sera présent pour faire danser les convives dans l’ambiance conviviale des guinguettes d’antan. .

Place de la Halle Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 65 66 31

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English : Soirée Guinguette

On the initiative of three restaurants on the Place de la Halle, the terraces will extend right down to the hall, where a band will be on hand to get diners dancing in the convivial atmosphere of the guinguettes of yesteryear.

L’événement Soirée Guinguette Villeréal a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Coeur de Bastides