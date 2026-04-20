Soirée Guinguette Villeréal
Soirée Guinguette Villeréal jeudi 18 juin 2026.
Villeréal
Soirée Guinguette
Place de la Halle Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 19:30:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Les guinguettes reviennent pour une nouvelle saison !
Venez partager un moment simple, festif et gourmand, entre amis, en famille ou juste pour le plaisir…
Les restaurateurs de la place vous proposeront leurs spécialités, à déguster directement sous la halle
Un groupe sera présent pour faire danser les convives dans l’ambiance conviviale des guinguettes d’antan. .
Place de la Halle Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 65 66 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Guinguette
On the initiative of three restaurants on the Place de la Halle, the terraces will extend right down to the hall, where a band will be on hand to get diners dancing in the convivial atmosphere of the guinguettes of yesteryear.
L’événement Soirée Guinguette Villeréal a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Coeur de Bastides
À voir aussi à Villeréal (Lot-et-Garonne)
- Conférence L’art de la calligraphie Salle François Mitterrand Villeréal 4 mai 2026
- Pays en Direct fête ses 10 ans Pays en Direct Villeréal 9 mai 2026
- Vide Greniers de la Croix Rouge Local de la Croix Rouge Villeréal 9 mai 2026
- Randonnée pédestre Marcheurs Villeréalais Parking des Rivierettes Villeréal 10 mai 2026
- Marché aux puces Brocante Villeréal 10 mai 2026