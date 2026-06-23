Soirée Histoire et Terroir au Château de Montpoupon Céré-la-Ronde
vendredi 17 juillet 2026 · Céré-la-Ronde
Informations pratiques
Céré-la-Ronde
Soirée Histoire et Terroir au Château de Montpoupon
Chàteau de Montpoupon Céré-la-Ronde Indre-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-08-07 21:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-07
Vivez une expérience privilégiée grâce au Château de Montpoupon.
Découvrez la richesse des collections du château et son histoire grâce à une visite guidée.
Profitez d’une dégustation de vins local en présence du vigneron, sur la terrasse du château au coucher du soleil
Vivez une expérience privilégiée grâce au Château de Montpoupon.
Découvrez la richesse des collections du château et son histoire grâce à une visite guidée.
Profitez d’une dégustation de vins local en présence du vigneron, sur la terrasse du château au coucher du soleil.
Le 17 juillet avec le Domaine des Champs Gonneau et le 7 août avec les Caves de Monmousseau.
La promesse d’une belle soirée gustative et insolite. 25 .
Chàteau de Montpoupon Céré-la-Ronde 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 21 15 contact@montpoupon.com
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English :
Enjoy a privileged experience at Château de Montpoupon and Auberge de Montpoupon.
Discover the château?s rich collections and history on a guided tour.
Enjoy a local wine tasting in the presence of the winemaker, on the château terrace at sunset
L’événement Soirée Histoire et Terroir au Château de Montpoupon Céré-la-Ronde a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
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