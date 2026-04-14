Soirée Immersive Loup-Garou : Le village s’endort à La PIAC…, La PIAC, Carvin

Soirée Immersive Loup-Garou : Le village s’endort à La PIAC… Mardi 21 avril, 18h00 La PIAC Pas-de-Calais

Inscription obligatoire – tarif unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T18:00:00+02:00 – 2026-04-21T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-21T18:00:00+02:00 – 2026-04-21T21:00:00+02:00

Le village de Thiercelieux s’installe au cœur de Carvin…

La grande halle de La PIAC se métamorphose pour vous offrir une expérience d’enquête et de survie inédite.

Oubliez les parties classiques sur un coin de table : préparez-vous pour une immersion totale sous la lueur des bougies et les projecteurs de notre espace atypique.

Pour instaurer ce climat de mystère et mener la danse, nous avons fait appel à l’expertise de Clarisse, Maîtresse du Jeu au professionnalisme redoutable, tout droit venue du bar à jeux « Aux Dés Trinqués » de Béthune.

Entre bluff, alliances stratégiques et frissons, elle saura vous plonger dans les ténèbres du village.

Chaque regard, chaque souffle, chaque parole comptera. Simple villageois ou monstre sanguinaire ? Votre destin se joue ici !

Les règles de la nuit :

L’heure du crime : Ouverture des portes à 18h00. Le jeu démarre à 19h00 précises (merci d’arriver à 18h50 au plus tard pour prendre place). Fin des hostilités vers 21h00.

️ Privilège : Pour garantir une qualité d’immersion absolue, la jauge est strictement limitée à 17 joueurs.

Âge : Ouvert aux villageois débutants ou confirmés de 12 ans et plus (les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte).

Survie : Une petite restauration et une buvette seront proposées sur place pour reprendre des forces entre deux éliminations.

⚠️ Les places vont disparaître à la pleine lune !

La PIAC 24, rue des Lilas, 62220 Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/mille-et-un-commerce/evenements/soiree-loup-garou-a-la-piac »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/mille-et-un-commerce/evenements/soiree-loup-garou-a-la-piac »}]

Plongez dans une ambiance feutrée à la lueur des bougies pour une partie de Loup-Garou exceptionnelle, animée par une Maîtresse du Jeu professionnelle. Survivrez-vous à la nuit ? jeu piac

PIAC – 1001 COMMERCE