SOIRÉE IMPRO LE FLOW !, Théâtre Aux Croisements, Perpignan
vendredi 16 octobre 2026 · Théâtre Aux Croisements · Perpignan
Informations pratiques
SOIRÉE IMPRO LE FLOW ! Vendredi 16 octobre, 19h30 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales
Tarif plein : 12€
Tarif réduit : 8€
Tarif – 12 ans : 6€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T19:30:00+02:00 – 2026-10-16T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T19:30:00+02:00 – 2026-10-16T23:00:00+02:00
Le Flow est un format d’improvisation en arène, joué à 360 degrés, avec le public autour des artistes.
Rien n’est écrit à l’avance. Les images, les corps, les voix, les sons et les silences se composent en direct, dans une circulation constante entre les interprètes.
À la croisée du théâtre improvisé, du mouvement, de la musique live et de la création collective, Le Flow cherche une écriture de l’instant : brute, sensible, physique et imprévisible.
Après une première sortie publique à Clairfont et une année de laboratoire, le format continue de se construire avec un groupe d’artistes, musicien·ne·s et technicien·ne·s réuni·e·s autour d’une même recherche : faire naître ensemble une forme vivante, au présent.
Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie
Théâtre et autres galéjades Cie À l’improviste et La Parole théâtre impro
TAC
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