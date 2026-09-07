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SOIRÉE IMPRO LE FLOW !, Théâtre Aux Croisements, Perpignan

vendredi 16 octobre 2026 · Théâtre Aux Croisements · Perpignan

SOIRÉE IMPRO LE FLOW !, Théâtre Aux Croisements, Perpignan

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
Théâtre Aux Croisements
Adresse
31 rue des Romarins, 66000 Perpignan
Ville
66020 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
Tarif plein : 12€ Tarif réduit : 8€ Tarif - 12 ans : 6€

SOIRÉE IMPRO LE FLOW ! Vendredi 16 octobre, 19h30 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales

Tarif plein : 12€
Tarif réduit : 8€
Tarif – 12 ans : 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T19:30:00+02:00 – 2026-10-16T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T19:30:00+02:00 – 2026-10-16T23:00:00+02:00

Le Flow est un format d’improvisation en arène, joué à 360 degrés, avec le public autour des artistes.
Rien n’est écrit à l’avance. Les images, les corps, les voix, les sons et les silences se composent en direct, dans une circulation constante entre les interprètes.
À la croisée du théâtre improvisé, du mouvement, de la musique live et de la création collective, Le Flow cherche une écriture de l’instant : brute, sensible, physique et imprévisible.
Après une première sortie publique à Clairfont et une année de laboratoire, le format continue de se construire avec un groupe d’artistes, musicien·ne·s et technicien·ne·s réuni·e·s autour d’une même recherche : faire naître ensemble une forme vivante, au présent.

Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie
Théâtre et autres galéjades Cie À l’improviste et La Parole théâtre impro

TAC

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