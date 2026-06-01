Soirée inaugurale du Festival des Passeurs de livres, Cineplanet Alès, Alès

Soirée inaugurale du Festival des Passeurs de livres Vendredi 5 juin, 19h00 Cineplanet Alès Gard

Ciné Planet Alès – 19h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Soirée inaugurale du Festival des Passeurs de livres

Vendredi 5 juin

Le festival s’ouvre avec une rencontre exceptionnelle entre Lionnel Astier et Jean Lebrun. Un dialogue inaugural à deux voix, entre littérature, mémoire et regard sur le monde, pour lancer cette nouvelle édition sous le le thème « difficiles libertés ».

Ciné Planet Alès – 19h00 20h00

La soirée se poursuivra à 20h15 avec une seconde partie surprise — à découvrir sur le site du festival.

FESTIVAL DES PASSEURS DE LIVRES

Du 4 au 6 juin 2026

Le thème « difficiles libertés » est au cœur de cette édition, interrogé par les livres et celles et ceux qui les écrivent.

Le Salon du livre se tient du jeudi 4 juin à 14h au samedi 6 juin à 19h, réunissant plus de 70 éditeurs et 10 associations ou institutions. La liste complète des participants, le plan du salon ainsi que les séances de dédicaces sont disponibles sur le site :

www.lespasseursdelivres.fr

Le festival se prolonge tout au long de l’année avec les Nomades, en lien avec l’agglomération d’Alès et ses partenaires, pour faire vivre les humanités au plus près des publics.

Cineplanet Alès Place des Martyrs de la Résistance, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 28 70 58 34 https://cineplanet.fr [{« link »: « http://www.lespasseursdelivres.fr »}]

Ouverture du festival avec un dialogue entre Lionnel Astier et Jean Lebrun. 19h00 à 20h00 – Ciné Planet Alès – Gratuit. Seconde partie surprise à 20h15.