Soirée Jam Session au Relais du Néouvielle de Fabian ARAGNOUET Aragnouet

Soirée Jam Session au Relais du Néouvielle de Fabian

ARAGNOUET 1 route des Lacs, Fabian Aragnouet Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-12 19:00:00

fin : 2026-03-12

2026-03-12

L’équipe du restaurant Relais du Néouvielle vous invite à une soirée Jam Session, scène ouverte, animée par Yvan chanteur et musicien! Votre âme de musicien pourra s’exprimer! venez libérer votre créativité, votre sens du rythme et de l’improvisation! autour d’un bon petit plat aux saveurs et mets locaux! pensez à réserver votre table pour déguster un bon repas!

Ambiance festive au rendez-vous !!! à partir de 19h00.

ARAGNOUET 1 route des Lacs, Fabian Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 02 43 lerenardgourmand@gmail.com

English :

The Relais du Néouvielle restaurant team invites you to an evening Jam Session, an open stage, hosted by singer and musician Yvan! Come and unleash your creativity, your sense of rhythm and improvisation! Enjoy a tasty dish of local flavors and delicacies! Don’t forget to reserve your table for a delicious meal!

A festive atmosphere awaits you! starting at 7:00 pm.

