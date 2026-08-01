Soirée jeu Loup-Garou La Tanière du poulpe – Erdeven
mercredi 26 août 2026 · La Tanière du poulpe - · Erdeven
Informations pratiques
Erdeven
Soirée jeu Loup-Garou
La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 20:00:00
fin : 2026-08-26 23:00:00
Date(s) :
2026-08-26
A Erdeven, une tradition ancestrale oblige ses habitants à chasser les loups-garous à la nuit tombée.
Un groupe se rassemble à la librairie de la Tanière du Poulpe pour démasquer lequel de ses voisins à manger le chasseur.
Êtes-vous un simple villageois ou l’une de ses terribles créatures? Venez mener l’enquête avec le groupe de villageois pour le découvrir!
Deux sessions ce mercredi 20h/21h30 priorité aux enfants à partir de 6/7 ans. 21h30/23h place aux grands!
Appelez la librairie ou passer nous voir pour vous inscrire. .
La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 99 17 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée jeu Loup-Garou Erdeven a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Erdeven (Morbihan)
- Escape box La relique Maya Erdeven 5 août 2026
- Passage de l’altertour cycliste à St Germain (Erdeven) le 5 aout + spectacle à la ferme Erdeven 5 août 2026
- Soirée jeux de société La Tanière du poulpe – Erdeven 5 août 2026
- Lecture offerte aux enfants La Tanière du poulpe – Erdeven 7 août 2026
- Garden Party à l’hôtel Naéco Route d’Erdeven Erdeven 7 août 2026