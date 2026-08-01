Soirée jeu Loup-Garou La Tanière du poulpe – Erdeven

mercredi 26 août 2026 · La Tanière du poulpe - · Erdeven

Informations pratiques

Erdeven

Soirée jeu Loup-Garou

La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 20:00:00

fin : 2026-08-26 23:00:00

Date(s) :

2026-08-26

A Erdeven, une tradition ancestrale oblige ses habitants à chasser les loups-garous à la nuit tombée.

Un groupe se rassemble à la librairie de la Tanière du Poulpe pour démasquer lequel de ses voisins à manger le chasseur.

Êtes-vous un simple villageois ou l’une de ses terribles créatures? Venez mener l’enquête avec le groupe de villageois pour le découvrir!

Deux sessions ce mercredi 20h/21h30 priorité aux enfants à partir de 6/7 ans. 21h30/23h place aux grands!

Appelez la librairie ou passer nous voir pour vous inscrire. .

La Tanière du poulpe – 5t rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 99 17 39

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English :

L’événement Soirée jeu Loup-Garou Erdeven a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon