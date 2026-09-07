Soirée jeux avec Ludi 93, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine
mercredi 7 octobre 2026 · Mains d'Œuvres · Saint-Ouen-sur-Seine
Informations pratiques
Soirée jeux avec Ludi 93 7 – 28 octobre, les mercredis Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T18:00:00+02:00 – 2026-10-07T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-28T18:00:00+01:00 – 2026-10-28T23:00:00+01:00
L’association Ludi 93 anime des soirées jeux de société tous les mercredis à Mains d’Œuvres !
Chaque mercredi soir, l’association Ludi 93 investit Mains d’Œuvres pour animer des soirées jeux de société ouvertes à toutes et tous.
Les bénévoles sont là pour vous accueillir, vous guider parmi une large sélection de jeux, et animer des parties dans une ambiance chaleureuse et détendue. Que vous soyez joueur·se débutant·e ou expert·e, venez découvrir de nouveaux jeux, rencontrer d’autres passionné·es, et surtout… jouer !
Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France
Tous les mercredis Jeux Cour des Myrtilles
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