Soirée jeux avec Ludi 93, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Soirée jeux avec Ludi 93 7 – 28 octobre, les mercredis Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T18:00:00+02:00 – 2026-10-07T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-28T18:00:00+01:00 – 2026-10-28T23:00:00+01:00

L’association Ludi 93 anime des soirées jeux de société tous les mercredis à Mains d’Œuvres !

Chaque mercredi soir, l’association Ludi 93 investit Mains d’Œuvres pour animer des soirées jeux de société ouvertes à toutes et tous.

Les bénévoles sont là pour vous accueillir, vous guider parmi une large sélection de jeux, et animer des parties dans une ambiance chaleureuse et détendue. Que vous soyez joueur·se débutant·e ou expert·e, venez découvrir de nouveaux jeux, rencontrer d’autres passionné·es, et surtout… jouer !

Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Tous les mercredis Jeux Cour des Myrtilles