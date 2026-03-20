Soirée Jeux de rôle costumée Bibliothèque Buffon Paris

Le vêtement, c’est un sujet intéressant, mais le porter c’est encore plus rigolo !

Joueurs débutants ou confirmés, petits ou grands, venez donc participer à une soirée jeux de rôle, et incarnez le personnage jusqu’au bout, en portant les fripes appropriées.

Inscrivez-vous au jeu de votre choix (plutôt univers médiéval fantasy ou sorcières et magies ?), adapté à votre âge et votre niveau, et laissez-vous entraîner par le « maître du jeu » qui conduit la narration.

Le jeu de rôle est une activité ludique interactive et narrative, qui se joue en petit groupe animé par un « maître du jeu » (ou narrateur). Chaque joueur incarne un personnage qui évolue dans l’univers narratif mis en place, amené à prendre des décisions et tenter des actions, qui sont représentées par un jet de dé qui détermine le succès ou l’échec de l’action. C’est comme un jeu « dont vous êtes le héros » avec ses péripéties, et qui se joue de façon conviviale.

Vous pourrez choisir parmi : Les petites sorcières, Chroniques oubliées, My Little Poney, Chronicles of Avel, Warhammer 40 000 et d’autres encore…

Bibliothèque Buffon, vendredi 12 juin de 19h à 22h.

Inscriptions sur place ou par téléphone, à partir du 10 mai. A partir de 7 ans, les enfants âgés de moins de 12 ans doivent être accompagnés.

A l’occasion du temps fort des bibliothèques de la ville autour du vêtement, participez à cette soirée jeux de rôle exceptionnelle, et venez costumés !

Le vendredi 12 juin 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit

Renseignements et inscription sur place ou par téléphone, au 01 55 43 25 25. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-12T19:00:00+02:00_2026-06-12T22:00:00+02:00

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-buffon-1682 +33155432525 https://www.facebook.com/BuffonCDML/ https://www.facebook.com/BuffonCDML/



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