Soirée jeux de société au tiers-lieu Amassa LOURDES Lourdes

Lourdes

Soirée jeux de société au tiers-lieu Amassa

LOURDES 19 Avenue Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-26 22:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Un moment convivial ouvert à tous

De 0 à 97 ans, pour partager des jeux de société et s’amuser ensemble.

Une soirée simple, chaleureuse et accessible, idéale pour rencontrer du

monde et passer un bon moment.

Animation gratuite, consommation au café souhaitée.

Renseignements au: 06 25 36 03 66

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LOURDES 19 Avenue Général Baron Maransin Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 25 36 03 66

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English :

A fun, friendly gathering open to everyone

From 0 to 97 years old, to play board games and have fun together.

A simple, warm, and welcoming evening—perfect for meeting

people and having a good time.

Free event; drinks available at the café if desired.

For more information, call: 06 25 36 03 66

L’événement Soirée jeux de société au tiers-lieu Amassa Lourdes a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de Lourdes|CDT65