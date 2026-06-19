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Soirée jeux de société au tiers-lieu Amassa LOURDES Lourdes

Soirée jeux de société au tiers-lieu Amassa LOURDES Lourdes vendredi 26 juin 2026.

Lieu : LOURDES

Adresse : 19 Avenue Général Baron Maransin

Ville : 65100 Lourdes

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Lourdes

Soirée jeux de société au tiers-lieu Amassa

LOURDES 19 Avenue Général Baron Maransin Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-26 22:00:00

Date(s) :
2026-06-26

Un moment convivial ouvert à tous
De 0 à 97 ans, pour partager des jeux de société et s’amuser ensemble.
Une soirée simple, chaleureuse et accessible, idéale pour rencontrer du
monde et passer un bon moment.

Animation gratuite, consommation au café souhaitée.
Renseignements au: 06 25 36 03 66
  .

LOURDES 19 Avenue Général Baron Maransin Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 25 36 03 66 

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English :

A fun, friendly gathering open to everyone
From 0 to 97 years old, to play board games and have fun together.
A simple, warm, and welcoming evening—perfect for meeting
people and having a good time.

Free event; drinks available at the café if desired.
For more information, call: 06 25 36 03 66

L’événement Soirée jeux de société au tiers-lieu Amassa Lourdes a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de Lourdes|CDT65

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