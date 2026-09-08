Soirée jeux de société, Espace culturel Le Triskell – Ploeren, Ploeren
vendredi 2 octobre 2026 · Espace culturel Le Triskell - Ploeren · Ploeren
Informations pratiques
Soirée jeux de société Vendredi 2 octobre, 18h00 Espace culturel Le Triskell – Ploeren Morbihan
Tout public, entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00
Plongez dans l’univers des jeux de société lors des soirées jeux à la médiathèque et passez un moment convivial en famille ou entre amis ! Que vous soyez novice ou passionné, nos habitués se feront un plaisir de vous initier aux règles et de vous faire découvrir de nouveaux jeux. Vous pouvez également apporter de quoi grignoter ou un plat à partager pour passer une soirée dans une ambiance détendue et festive. Dès la fermeture de la médiathèque, place aux jeux !
Le Grand Méchant Lude est une association basée à Elven visant à développer le jeu dans le Morbihan et à créer du lien autour.
Le vendredi 2 octobre, il s’installe au Triskell pour co-animer la soirée avec Gwénolé, Cécile et les bénévoles de la ludothèque… Venez nombreux !
Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan Bretagne
Soirée jeux au Triskell ! Venez jouer en famille ou entre amis avec Le Grand Méchant Lude et la ludothèque. Jeux pour tous, ambiance conviviale et entrée libre !
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