Soirée jeux BFM Landouge Limoges
Soirée jeux BFM Landouge Limoges vendredi 29 mai 2026.
Limoges
Soirée jeux
BFM Landouge 5 Rue Jacques Brel Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 20:30:00
Date(s) :
2026-05-29
La bibliothèque de Landouge organise une soirée autour des jeux de société en présence d’animateurs. Des jeux XXL, collaboratifs et autres nouveautés vous seront proposés lors de ce moment festif. Petit, grand, seul ou accompagné cette soirée est pour vous. .
BFM Landouge 5 Rue Jacques Brel Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 85 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée jeux
L’événement Soirée jeux Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Récolement(s), LAVITRINE 2.0, Limoges 5 mai 2026
- Couperin Festival 1001 Notes Cente Culturel Jean Gagnant Limoges 5 mai 2026
- Théâtre L’OURS, LE JUBILÉ ET AUTRES PLAISANTERIES Espace Noriac Limoges 5 mai 2026
- Exposition LÂCHER PRISE Le Phare Limoges 6 mai 2026
- Manfucature ErelK Visite Guidée ErelK Limoges 6 mai 2026