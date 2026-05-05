Soirée jeux BFM Landouge Limoges

Limoges

Soirée jeux

BFM Landouge 5 Rue Jacques Brel Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29 20:30:00

Date(s) :

2026-05-29

La bibliothèque de Landouge organise une soirée autour des jeux de société en présence d’animateurs. Des jeux XXL, collaboratifs et autres nouveautés vous seront proposés lors de ce moment festif. Petit, grand, seul ou accompagné cette soirée est pour vous. .

BFM Landouge 5 Rue Jacques Brel Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 85 16

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English : Soirée jeux

L’événement Soirée jeux Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole