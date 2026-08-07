Soirée jeux Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens
vendredi 25 septembre 2026 · Médiathèque Jean-Christophe Rufin · Sens
Informations pratiques
Sens
Soirée jeux
Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 17:00:00
fin : 2026-10-30 21:00:00
Date(s) :
2026-09-25 2026-10-30 2026-11-27 2027-01-29 2027-04-30
Venez partager un moment de détente et de découverte autour de nombreux jeux, adaptés à tous les âges et tous les goûts.
En famille, entre amis ou même en solo, c’est l’occasion idéale de rencontrer d’autres passionnés, de découvrir de nouveaux jeux ou simplement de passer une soirée agréable dans une ambiance chaleureuse.
Que vous soyez amateur de stratégie, de coopération ou de jeux d’ambiance, il y en aura pour tout le monde !
Programme
30 octobre 2026 soirée Halloween
27 novembre 2026 Le Grand Sens’As
29 janvier et 30 avril 2027 le Grand Sens’As .
Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80
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English :
L’événement Soirée jeux Sens a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Sens et Sénonais
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