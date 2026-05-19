Soirée Jumelage le 20ème anniversaire bd de la sablière Bas-en-Basset

Bas-en-Basset

Soirée Jumelage le 20ème anniversaire

bd de la sablière Salle municipale Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez célébrer les 20 ans du comité de jumelage Bas- Fabro en présence de nos amis Italiens.

Repas dansant

au menu Paella

Réservation avant le 02 juin

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bd de la sablière Salle municipale Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

Come and celebrate the 20th anniversary of the Bas-Fabro twinning committee in the presence of our Italian friends.

Dinner and dance

paella menu

Book before June 02

L’événement Soirée Jumelage le 20ème anniversaire Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron