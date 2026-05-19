Soirée Jumelage le 20ème anniversaire bd de la sablière Bas-en-Basset
Soirée Jumelage le 20ème anniversaire bd de la sablière Bas-en-Basset samedi 13 juin 2026.
Bas-en-Basset
Soirée Jumelage le 20ème anniversaire
bd de la sablière Salle municipale Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez célébrer les 20 ans du comité de jumelage Bas- Fabro en présence de nos amis Italiens.
Repas dansant
au menu Paella
Réservation avant le 02 juin
.
bd de la sablière Salle municipale Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
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English :
Come and celebrate the 20th anniversary of the Bas-Fabro twinning committee in the presence of our Italian friends.
Dinner and dance
paella menu
Book before June 02
L’événement Soirée Jumelage le 20ème anniversaire Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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