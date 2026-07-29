Informations pratiques

Marcilhac-sur-Célé

Soirée karaoké à Marcilhac sur Célé

place des platanes Marcilhac-sur-Célé Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Karaoké de l'été !

Venez vous époumoner, vous égosiller avec "The Susanna" aux manettes !

À Marcilhac en bas de la place des Platanes, on va rire de rien et chanter sur tout !

Karaoké de l'été !

Venez vous époumoner, vous égosiller avec "The Susanna" aux manettes !

À Marcilhac en bas de la place des Platanes, on va rire de rien et chanter sur tout !

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place des platanes Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 33 33 42 48

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English :

Summer Karaoke!

Come sing your heart out and belt it out with “The Susanna” at the helm!

In Marcilhac, at the bottom of Place des Platanes, we’ll laugh at nothing and sing about everything!

L’événement Soirée karaoké à Marcilhac sur Célé Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Figeac