Soirée karaoké et beaujolais nouveau Saint-Just-Malmont
samedi 21 novembre 2026 · Saint-Just-Malmont
Informations pratiques
Saint-Just-Malmont
Soirée karaoké et beaujolais nouveau
Salle polyvalente Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Venez passer une soirée conviviale avec le beaujolais nouveau et karaoké organisé par la mairie.
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Salle polyvalente Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13 mairie@saintjustmalmont.fr
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English :
Come spend a fun evening enjoying Beaujolais Nouveau and karaoke, organized by the town hall.
L’événement Soirée karaoké et beaujolais nouveau Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Loire Semène
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