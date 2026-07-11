Informations pratiques

Saint-Just-Malmont

Soirée karaoké et beaujolais nouveau

Salle polyvalente Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Venez passer une soirée conviviale avec le beaujolais nouveau et karaoké organisé par la mairie.

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Salle polyvalente Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13 mairie@saintjustmalmont.fr

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English :

Come spend a fun evening enjoying Beaujolais Nouveau and karaoke, organized by the town hall.

L’événement Soirée karaoké et beaujolais nouveau Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Loire Semène