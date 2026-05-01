Soirée karaoké restaurant le Bon coin Thoissey

Thoissey

Soirée karaoké

restaurant le Bon coin 1 rue de l’église Thoissey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Venez nombreux chanter et passer un moment convivial autour d’un repas gourmand. Réservation obligatoire.

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restaurant le Bon coin 1 rue de l’église Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 51 47 10 68

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English :

Come and sing along and enjoy a gourmet meal. Reservations required.

L’événement Soirée karaoké Thoissey a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Val de Saône Centre