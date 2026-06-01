Soirée « Le schiste au crépuscule », Les Menhirs de Monteneuf, Monteneuf

Soirée « Le schiste au crépuscule » Samedi 13 juin, 21h00 Les Menhirs de Monteneuf Morbihan

Jauge limitée à 50 places, la réservation sur notre site internet est recommandée. Possibilité de se joindre à la soirée sans réservation préalable si la jaune limite n’est pas atteinte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T21:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T21:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:00:00+02:00

Découverte du site mégalithique au crépuscule suivi de la projection du documentaire : Les peuples de l’anneau

Déroulement de la soirée :

21h15 Instant schiste

Venez découvrir le schiste et les menhirs au crépuscule. Quelle est donc cette pierre ? Quelles traces peut-on retrouver dessus ? Accompagnés d’un(e) médiateur(ice) partez à la découverte du schiste et des menhirs, suivi d’un temps d’introduction du documentaire.

22h-23h Projection du film documentaire : Les peuples de l’anneau

« Un archéologue, Yvan Pailler, se lance dans une enquête ethnoarchéologique qui l’emmène de la Bretagne au Mali, en passant par les Alpes et la Nouvelle-Guinée, à la rencontre des peuples qui fabriquent et portent encore des anneaux en pierre. » Réalisé par Fred Hilgemann.

Les Menhirs de Monteneuf D776, 56380 Monteneuf Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne https://menhirsmonteneuf.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://menhirsmonteneuf.fr/ »}] Sur ce site, plus de 500 mégalithes ont été trouvés suite à des fouilles archéologiques entre 1989 et 1995. Présence d’un parking proche de l’accueil des menhirs, présence de toilettes, de tables de pique-nique et de poubelles.

Découverte du site mégalithique au crépuscule suivi de la projection du documentaire : Les peuples de l’anneau

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