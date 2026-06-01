Soirée live à La Cartonnerie, La Cartonnerie, Reims

Soirée live à La Cartonnerie Dimanche 21 juin, 17h00 La Cartonnerie Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Pour la fête de la musique, La Cartonnerie dévoile les artistes de ses studios de répétition.

Trois scènes, trois ambiances :

→ sur la Terrasse du Parvis

Sur le parvis, ambiance electro chill dès 18h30 avec bar, restauration et les DJ sets de Source Phonique. Attention, la soirée pourrait bien virer dancefloor en mode fin de soirée…

→ au Floor

Une scène rap / RnB, avec des artistes issues de la jeune garde rémoise :

Aiunera et ND3

→ dans le Club

Un vrai ring pour amateurs de rock qui cogne, avec :

SPUDD, Earthmotion et Tokyo City Ramblers

La Cartonnerie 84 rue du Docteur Lemoine, 51100 Reims, France Reims 51100 Zone industrielle du Port Sec Marne Grand Est https://www.cartonnerie.fr

Pour la fête de la musique, La Cartonnerie dévoile les artistes de ses studios de répétition.

©Lucie Pochet