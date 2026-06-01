Soirée live à La Cartonnerie, La Cartonnerie, Reims
Soirée live à La Cartonnerie, La Cartonnerie, Reims dimanche 21 juin 2026.
Soirée live à La Cartonnerie Dimanche 21 juin, 17h00 La Cartonnerie Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
Pour la fête de la musique, La Cartonnerie dévoile les artistes de ses studios de répétition.
Trois scènes, trois ambiances :
→ sur la Terrasse du Parvis
Sur le parvis, ambiance electro chill dès 18h30 avec bar, restauration et les DJ sets de Source Phonique. Attention, la soirée pourrait bien virer dancefloor en mode fin de soirée…
→ au Floor
Une scène rap / RnB, avec des artistes issues de la jeune garde rémoise :
Aiunera et ND3
→ dans le Club
Un vrai ring pour amateurs de rock qui cogne, avec :
SPUDD, Earthmotion et Tokyo City Ramblers
La Cartonnerie 84 rue du Docteur Lemoine, 51100 Reims, France Reims 51100 Zone industrielle du Port Sec Marne Grand Est https://www.cartonnerie.fr
Pour la fête de la musique, La Cartonnerie dévoile les artistes de ses studios de répétition.
©Lucie Pochet
À voir aussi à Reims (Marne)
- BELLES BELLES BELLES THEATRE DU CHEMIN VERT Reims 1 juin 2026
- Maison Fossier, Maison Fossier, Reims 1 juin 2026
- Hautes Perchées Comédie CDN de Reims Reims 3 juin 2026
- Festival Interplanétaire de Bande Dessinée de Reims#14 Espace chapiteaux Le Temps des Cerises Reims 3 juin 2026
- Un quartier, un parc : Visite du parc Jean Moulin à Europe, Parc Jean Moulin, Reims 5 juin 2026