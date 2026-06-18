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SOIRÉE LOTO AU CAMPING DE L’HÉREIN VISAN ! Fanny Rinaldi Visan

SOIRÉE LOTO AU CAMPING DE L’HÉREIN VISAN ! Fanny Rinaldi Visan samedi 1 août 2026.

Lieu : Fanny Rinaldi

Adresse : Camping de l'Hérein

Ville : 84820 Visan

Département : Vaucluse

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 18.5 18.5

Visan

SOIRÉE LOTO AU CAMPING DE L’HÉREIN VISAN !

Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan Vaucluse

Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

BBQ
Frites maison
Salade
Dessert
Menu 18,50 €
Enfants de moins de 10 ans 11 €
Réservations Repas (avant le 31 juillet) & informations LOTO 04 90 41 95 99
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Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99  accueil@campingvisan.com

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English :

BBQ
Homemade fries
Salad
Dessert
Set Menu: 18.50 ?
Children under 10: 11 ?
Meal Reservations (before July 31) & LOTO Information: 04 90 41 95 99

L’événement SOIRÉE LOTO AU CAMPING DE L’HÉREIN VISAN ! Visan a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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