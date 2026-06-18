SOIRÉE LOTO AU CAMPING DE L’HÉREIN VISAN ! Fanny Rinaldi Visan
SOIRÉE LOTO AU CAMPING DE L’HÉREIN VISAN ! Fanny Rinaldi Visan samedi 1 août 2026.
Visan
SOIRÉE LOTO AU CAMPING DE L’HÉREIN VISAN !
Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan Vaucluse
Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
BBQ
Frites maison
Salade
Dessert
Menu 18,50 €
Enfants de moins de 10 ans 11 €
Réservations Repas (avant le 31 juillet) & informations LOTO 04 90 41 95 99
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Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99 accueil@campingvisan.com
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English :
BBQ
Homemade fries
Salad
Dessert
Set Menu: 18.50 ?
Children under 10: 11 ?
Meal Reservations (before July 31) & LOTO Information: 04 90 41 95 99
L’événement SOIRÉE LOTO AU CAMPING DE L’HÉREIN VISAN ! Visan a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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